"Дженоа" обыграл "Сассуоло" в матче Серии А

Теги дженоасассуоло

"Дженоа" обыграл "Сассуоло" в матче Серии А

В рамках 18-го тура итальянской Серии А "Дженоа" одержал победу над "Сассуоло".

"Дженоа" - "Сассуоло" 2:1

Голы: Кришито (пен), 29 - 1:0, Обианг, 33 - 1:1, Пандев, 86 - 2:1

"Дженоа": Перин, Анкерсен, Кришито, Бираски, Паяч, Радованович, Ягелло (Бехрами, 72), Стураро (Кассата, 79), Ромеро, Санабрия (Фавилли, 69), Пандев.

"Сассуоло": Консильи, Толян, Романья, Кирьякопулос, Феррари, Обианг, Бога (Берарди, 77), Траоре (Распадори, 90), Данкан (Джуричич, 53), Локателли, Капуто.

Читайте также: "Верона" на выезде обыграла СПАЛ в Серии А. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Ливерпуль" имеет внушительную серию в матчах против "Эвертона"

"Ливерпуль" имеет внушительную серию в матчах против "Эвертона"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Интер Милан Интер Милан 17 42
2 Ювентус Ювентус 17 42
3 Лацио Лацио 17 39
4 Рома Рома 17 35
5 Аталанта Аталанта 17 31
6 Кальяри Кальяри 17 29
7 Парма Парма 17 25
8 Наполи Наполи 17 24
9 Хеллас Верона Хеллас Верона 17 22
10 Болонья Болонья 17 22
11 Торино Торино 17 21
12 Милан Милан 17 21
13 Сассуоло Сассуоло 18 19
14 Удинезе Удинезе 17 18
15 Фиорентина Фиорентина 17 17
16 Лечче Лечче 17 15
17 Сампдория Сампдория 17 15
18 Брешия Брешия 18 14
19 Дженоа Дженоа 18 14
20 СПАЛ СПАЛ 18 12
Полная таблица

топ-5 тегов