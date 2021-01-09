"Дженоа" обыграла "Болонью" и покинула зону вылета

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"Дженоа" обыграла "Болонью" и покинула зону вылета

В рамках 17-го тура итальянской Серии А "Дженоа" одержала победу над "Болоньей".

Благодаря победе "Дженоа" смог покинуть зону вылета. "Болонья" остается 12-й.

"Дженоа" - "Болонья" 2:0

Голы: Зайц, 44 - 1:0, Дестро, 55 - 2:0

"Дженоа": Перин, Кришито (Гильоне, 46), Масьелло, Бани, Дзаппакоста, Бадель, Радованович, Зайц, Бехрами (Эбонг, 46; Лерагер, 74), Шомуродов (Пьяца, 81), Дестро (Мелегони, 86).

"Болонья": Анжело, Томиясу, Пас (Поли, 81), Ларангейра, Хики (Дейкс, 60), Схаутен (Барроу, 60), Домингес, Орсолини (Ольсен, 74), Сориано, Виньято, Паласио (Рабби, 82).

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