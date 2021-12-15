"Дженоа" одержал первую победу над руководством Шевченко
Фото: инстаграм "Дженоа"/Автор неизвестен
В матче 2-го раунда Кубка Италии "Дженоа" со счетом 1:0 обыграл "Салернитану". Единственный гол на 76-й минуте забил Калеб Экубан.
Эта победа стала для "Дженоа" первой под руководством украинского тренера Андрея Шевченко.
"Дженоа" – "Салернитана" - 1:0 (0:0)
Гол: Экубан, 76 - 1:0
"Дженоа": Шемпер, Сабелли, Бираски, Бани, Васкес, Камбьязо (Гильоне, 46), Эрнани (Туре, 89), Гальдамес, Портанова (Мелегони, 60), Дестро (Каллон, 60), Экубан.
"Салернитана": Фьорилло, Гальоло, Богдан (Дьомбер, 83), Делли Карри, Ярошиньски, Ди Таккьо, Скьявоне (Оби, 65), Кастанос (Кулибали, 75), Кешрида, Джурич (Гондо, 83), Вергани (Нванкво, 65).
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