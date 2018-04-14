"Дженоа" одолела "Кротоне", "Кьево" и "Торино" голов не забили
В рамках 32-го тура итальянской Серии А состоялись ещё два матча. "Дженоа" дома одержала минимальную победу над "Кротоне", а "Кьево" и "Торино" расписали в Вероне безголевую ничью.
"Дженоа" – "Кротоне" - 1:0
Гол: Бесса, 28 - 1:0.
"Дженоа": Перин, Россеттини, Сполли, Зуканович, Лазович (Педру Перейра, 63), Бесса (Кофи, 66), Лаксальт, Бертолаччи, Хильемарк, Юри Медейруш (Пандев, 79), Галабинов.
"Кротоне": Кордац, Чеккерини, Айети (Барберис, 46), Мартелла, Сампиризи, Стоян (Тумминелло, 79), Мандрагора, Риччи, Фараони, Тротта (Диаби, 84), Сими.
"Кьево" – "Торино" - 0:0
"Кьево": Соррентино, Бани, Ярошиньски (Депаоли, 87), Каччаторе, Томович, Бастьен, Радованович, Ригони, Кастро (Хетемай, 74), Стемпиньски (Бирса, 79), Инглезе.
"Торино": Сиригу, Бурдиссо, Моретти, Ансальди, Нкулу (Бонифаци, 64), Яго Фальке (Эдера, 85), Ринкон, Ляйич, Базелли, де Сильвестри (Баррека, 68), Белотти.
Удаление: Бани (88).
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|31
|81
|2
|Наполи
|31
|77
|3
|Лацио
|31
|60
|4
|Рома
|31
|60
|5
|Интер Милан
|32
|60
|6
|Милан
|31
|52
|7
|Фиорентина
|31
|50
|8
|Аталанта
|32
|49
|9
|Сампдория
|31
|48
|10
|Торино
|32
|46
|11
|Дженоа
|32
|38
|12
|Болонья
|31
|35
|13
|Удинезе
|32
|33
|14
|Кальяри
|32
|32
|15
|Кьево
|32
|30
|16
|Сассуоло
|31
|30
|17
|СПАЛ
|31
|27
|18
|Кротоне
|32
|27
|19
|Хеллас Верона
|31
|25
|20
|Беневенто
|31
|13