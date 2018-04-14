"Дженоа" одолела "Кротоне", "Кьево" и "Торино" голов не забили

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"Дженоа" одолела "Кротоне", "Кьево" и "Торино" голов не забили

В рамках 32-го тура итальянской Серии А состоялись ещё два матча. "Дженоа" дома одержала минимальную победу над "Кротоне", а "Кьево" и "Торино" расписали в Вероне безголевую ничью.

"Дженоа" – "Кротоне" - 1:0

Гол: Бесса, 28 - 1:0.

"Дженоа": Перин, Россеттини, Сполли, Зуканович, Лазович (Педру Перейра, 63), Бесса (Кофи, 66), Лаксальт, Бертолаччи, Хильемарк, Юри Медейруш (Пандев, 79), Галабинов.

"Кротоне": Кордац, Чеккерини, Айети (Барберис, 46), Мартелла, Сампиризи, Стоян (Тумминелло, 79), Мандрагора, Риччи, Фараони, Тротта (Диаби, 84), Сими.
 

"Кьево" – "Торино" - 0:0

"Кьево": Соррентино, Бани, Ярошиньски (Депаоли, 87), Каччаторе, Томович, Бастьен, Радованович, Ригони, Кастро (Хетемай, 74), Стемпиньски (Бирса, 79), Инглезе.

"Торино": Сиригу, Бурдиссо, Моретти, Ансальди, Нкулу (Бонифаци, 64), Яго Фальке (Эдера, 85), Ринкон, Ляйич, Базелли, де Сильвестри (Баррека, 68), Белотти.

Удаление: Бани (88).
  
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