"Дженоа" определила стратегию выплат Шевченко

Фото твиттер "Дженоа"

"Дженоа" не собирается сразу выплачивать бывшему главному тренеру Андрею Шевченко полную сумму компенсации за увольнение.

По информации Tribuna.com, генуэзскому клубу удобнее платить экс-наставнику ежемесячно.

Однако такой сценарий не устраивает украинского специалиста, которому контракт с "Дженоа" мешает возглавить сборную Польши.

Напомним, что Шевченко уволили 15 января. Его соглашение рассчитано до 30 июня 2024 года.

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