"Дженоа" определила стратегию выплат Шевченко
Фото твиттер "Дженоа"
"Дженоа" не собирается сразу выплачивать бывшему главному тренеру Андрею Шевченко полную сумму компенсации за увольнение.
По информации Tribuna.com, генуэзскому клубу удобнее платить экс-наставнику ежемесячно.
Однако такой сценарий не устраивает украинского специалиста, которому контракт с "Дженоа" мешает возглавить сборную Польши.
Напомним, что Шевченко уволили 15 января. Его соглашение рассчитано до 30 июня 2024 года.
Не пропустите: Официально: сборная Польши продолжает переговоры с Шевченко. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Барселона" и "Ювентус" ведут борьбу за Обамеянга
-
"Кажется, он ни хрена не понял": Гончаренко рассказал, как рекомендовал Моуринью подписать Смолова
-
Газизов ответил на обвинения Заремы
-
"Лацио" не теряет надежд подписать Миранчука
-
Кокорин должен был вернуть 500 тысяч евро за слабую результативность в "Спартаке"
Лента новостей
-
ПСЖ теряет интерес к Усману Дембеле
-
1
Фанаты "Рубина" присоединились к бойкоту матчей из-за Fan ID
-
"Валенсия" взяла в аренду скандального воспитанника "Барселоны"
-
"Спартак" упустил победу над "Слованом" в дебютном матче при Ваноли
-
Руни отказал "Эвертону"
-
Зарема: "Смешно слышать, что "Спартак" был на первом месте в РПЛ благодаря Газизову"
-
"Барселона" и "Ювентус" ведут борьбу за Обамеянга
-
"Кажется, он ни хрена не понял": Гончаренко рассказал, как рекомендовал Моуринью подписать Смолова
-
"Дженоа" определила стратегию выплат Шевченко
-
СМИ узнали, почему "Манчестер Юнайтед" отдал в аренду Марсьяля и Амада
-
Оздоев прокомментировал своё будущее в "Зените"
-
Газизов ответил на обвинения Заремы
-
"Лацио" не теряет надежд подписать Миранчука
-
"Ростов" обидно уступил "Штутгарту" в товарищеском матче
-
Кокорин должен был вернуть 500 тысяч евро за слабую результативность в "Спартаке"
-
"Монако" назвал "Реалу" цену на Тчуамени
-
Зарема сравнила Газизова с "жвачкой, прилипшей к подошве"
-
"Ливерпуль" близок к приобретению колумбийского вингера
-
Газизов ответил юристу "Спартака" по поводу расписки, взятой со стола Федуна
-
Кристенсен огласил "Челси" свои требования по зарплате
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17