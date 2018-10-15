"Дженоа" определилась с будущим Пентека
"Дженоа" определилась с будущим своего нападающего Кшиштофа Пентека, которым интересуются несколько европейских топ-клубов.
"У нас есть заманчивые предложения по Пентеку, но, как сказал наш президент Энрико Прециози, болельщики "Дженоа" смогут наслаждаться игрой Кшиштофа как минимум до лета следующего года" - цитирует спортивного директора "грифонов" Джорджо Перинетти Football Italia.
Напомним, что в этом сезоне 23-летний Пентек сыграл за "Дженоа" 8 матчей, в которых забил 13 голов.
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