"Дженоа" отклонила предложение клуба АПЛ по Пентеку
"Дженоа" отклонила предложение лондонского "Вест Хэма" по своему ведущему форварду Кшиштофу Пентеку, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, "молотобойцы" были готовы заплатить за 23-летнего поляка 35 миллионов евро, но такие условия не устроили генуэзский клуб.
"Грифоны" требуют за своего лучшего бомбардира 40 миллионов плюс бонусы в размере 5-6 миллионов.
Напомним, что фаворитом в борьбе за Пентека считается "Милан". Также на нападающего претендует мадридский "Реал".
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