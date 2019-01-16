"Дженоа" отклонила предложение клуба АПЛ по Пентеку

"Дженоа" отклонила предложение лондонского "Вест Хэма" по своему ведущему форварду Кшиштофу Пентеку, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "молотобойцы" были готовы заплатить за 23-летнего поляка 35 миллионов евро, но такие условия не устроили генуэзский клуб.

"Грифоны" требуют за своего лучшего бомбардира 40 миллионов плюс бонусы в размере 5-6 миллионов.

Напомним, что фаворитом в борьбе за Пентека считается "Милан". Также на нападающего претендует мадридский "Реал".

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