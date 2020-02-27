"Дженоа" отправила защитника тренироваться индивидуально из-за коронавируса

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"Дженоа" отправила защитника тренироваться индивидуально из-за коронавируса

Руководство "Дженоа" решило прибегнуть к мерам предосторожности в связи с распространением в Италии коронавируса.

По информации Football Italia, боссы "грифонов" попросили защитника команды Эдоардо Гольданигу тренироваться отдельно от команды.

Дело в том, что семья 26-летнего футболиста живёт в Кодоньо. Этот город называют центром страшной эпидемии.

В текущем сезоне Гольданига сыграл за "Дженоа" всего 5 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

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