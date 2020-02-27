"Дженоа" отправила защитника тренироваться индивидуально из-за коронавируса
Руководство "Дженоа" решило прибегнуть к мерам предосторожности в связи с распространением в Италии коронавируса.
По информации Football Italia, боссы "грифонов" попросили защитника команды Эдоардо Гольданигу тренироваться отдельно от команды.
Дело в том, что семья 26-летнего футболиста живёт в Кодоньо. Этот город называют центром страшной эпидемии.
В текущем сезоне Гольданига сыграл за "Дженоа" всего 5 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.
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|Интер Милан
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|Аталанта
|24
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|5
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|6
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|25
|36
|7
|Милан
|25
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|8
|Хеллас Верона
|24
|35
|9
|Парма
|24
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|10
|Болонья
|25
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|Кальяри
|24
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|Сассуоло
|24
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|13
|Фиорентина
|25
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|Торино
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|Удинезе
|25
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|17
|Сампдория
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|Дженоа
|25
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|25
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|СПАЛ
|25
|15