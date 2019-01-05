"Дженоа" планирует арендовать игрока "Монако"

Полузащитник "Монако" Антонио Баррека может перейти в другой клуб. Об этом информирует Tuttomercatoweb.

По данным издания, "Дженоа" заинтересована в аренде 23-летнего итальянца. После истечения срока действия арендного соглашения клуб сможет выкупить игрока за 10 миллионов евро.

Баррека воспитывался в "Торино", из которого летом минувшего года перешёл в "Монако". В текущем сезоне игрок участвовал в семи матчах и сделал один ассист.

А еще: Гвардиола получил предупреждение от FA из-за поведения в матче с "Ливерпулем" | http://soccernews.ru