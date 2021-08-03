"Дженоа" подписал чемпиона Европы

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"Дженоа" подписал чемпиона ЕвропыФото: инстаграм "Дженоа"/Автор неизвестен

Голкипер сборной Италии и "Торино" Сальваторе Сиригу сменил клуб.

Футболист перешел в "Дженоа" на правах свободного агента.

О деталях контракта не разглашается.

В прошедшем сезоне Сиригу сыграл 32 матча за "Торино" в Серии А, а также стал чемпионом Европы в составе своей национальной сборной.

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