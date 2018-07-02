"Дженоа" подписал экс-вратаря сборной Италии

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"Дженоа" подписал экс-вратаря сборной Италии

Вратарь "Лацио" Федерико Маркетти перешел в "Дженоа", сообщает официальный сайт клуба.

Голкипер достался генуэзскому клубу бесплатно и подписал с ним контракт до лета 2020 года. В составе "Дженоа" он заменит Маттиа Перина, который перебрался в "Ювентус".

35-летний Маркетти выступал за "Лацио" с 2011 года и провел за клуб 194 матча. Ранее играл за "Торино", "Про Верчелли", "Кротоне", "Тревизо", "Бьеллесе", "Альбинолеффе" и "Кальяри". За сборную Италии сыграл 11 матчей.

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