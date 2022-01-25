"Дженоа" подписал форварда "Аталанты"

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"Дженоа" подписал форварда "Аталанты"

Фото: инстаграм "Дженоа"\Автор неизвестен

"Дженоа" подписал форварда "Аталанты" и молодежной сборной Италии Роберто Пикколи на правах аренды, сообщает официальный сайт генуэзского клуба.

Напомним, что ранее "Дженоа" уволил украинского специалист Андрея Шевченко с поста главного тренера. Вместо него был назначен немец Александр Блессин.

В нынешней кампании итальянский нападающий принял участие в 12 матчах "Аталанты", в которых сумел отметиться одним забитым голом.

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