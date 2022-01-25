"Дженоа" подписал форварда "Аталанты"
Фото: инстаграм "Дженоа"\Автор неизвестен
"Дженоа" подписал форварда "Аталанты" и молодежной сборной Италии Роберто Пикколи на правах аренды, сообщает официальный сайт генуэзского клуба.
Напомним, что ранее "Дженоа" уволил украинского специалист Андрея Шевченко с поста главного тренера. Вместо него был назначен немец Александр Блессин.
В нынешней кампании итальянский нападающий принял участие в 12 матчах "Аталанты", в которых сумел отметиться одним забитым голом.
Также не пропустите: "Интер" хочет подписать одного из лидеров "Аталанты". | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Адебайор прокомментировал конфликт Обамеянга с "Арсеналом"
-
Семин верит в Миранчука в "Аталанте"
-
"Дженоа" подписал форварда "Аталанты"
-
"Милан" хочет арендовать защитника "Манчестер Юнайтед"
-
Семак рассказал о ситуации с травмами в "Зените"
-
"Интер" хочет подписать одного из лидеров "Аталанты"
-
Ван де Бек может перейти в "Валенсию" или клуб из АПЛ
-
"Ювентус" согласовал трансфер Влаховича
-
Фати не хочет делать операцию. "Барселона" продолжает настаивать на вмешательстве хирургов
-
"Зенит" сделал Ракицкому предложение о продлении контракта
-
Ян Облак заразился коронавирусом незадолго до матча против "Барселоны"
-
Стало известно, сколько будет получать Адамов в "Зените"
-
"Валенсия" подписала защитника Эрая Джёмерта
-
"Барселона" хочет провести еще два трансфера в январе
-
Стала известна зарплата Мелкадзе в "Сочи"
-
ЦСКА объяснил свой отказ отпускать Медину в сборную Парагвая
-
"Зенит" объявил о трансфере Адамова
-
"Спартак" купил нападающего "Сатурна"
-
"Зенит" близок к приобретению защитника "Урала"
-
"Краснодар" сделал предложение по защитнику "Фиорентины"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17