"Дженоа" подписала игрока "Ювентуса"

Форвард "Ювентуса" Андреа Фавилли перешёл в "Дженоа", сообщает официальный сайт клуба.

"Грифоны" арендовали 21-летнего футболиста за 5 миллионов евро с правом выкупа за 7 миллионов.

Стоит отметить, что "Ювентус" купил Фавилли текущим летом и нападающий не успел провести за "бьянконери" ни одного официального матча.

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