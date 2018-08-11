"Дженоа" подписала игрока "Ювентуса"

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"Дженоа" подписала игрока "Ювентуса"

Форвард "Ювентуса" Андреа Фавилли перешёл в "Дженоа", сообщает официальный сайт клуба.

"Грифоны" арендовали 21-летнего футболиста за 5 миллионов евро с правом выкупа за 7 миллионов.

Стоит отметить, что "Ювентус" купил Фавилли текущим летом и нападающий не успел провести за "бьянконери" ни одного официального матча.

Не пропустите: "Зенит" и "Дженоа" не могут договориться по стоимости Лаксальта. | http://soccernews.ru

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