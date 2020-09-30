"Дженоа" предложил Шомуродову выгодный контракт

Теги дженоаростовэльдор шомуродовтрансферы

"Дженоа" предложил Шомуродову выгодный контракт

Генуэзский "Дженоа" ведет переговоры с узбекистанским нападающим "Ростова" Эльдором Шомуродовым, сообщает Metaratings.

По сведениям издания, итальянский клуб предложил футболисту зарплату 600-700 тысяч евро в год. Сумма трансфера форварда может составить около девять миллионов евро. Сделка может быть оформлена в ближайшие дни.

25-летний Шомуродов выступает за "Ростов" с 2017 года, провел за клуб 91 матч во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: "Ростов" намерен распродать лидеров. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Резиуан Мирзов перейдет в "Химки"

Резиуан Мирзов перейдет в "Химки"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов