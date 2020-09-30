"Дженоа" предложил Шомуродову выгодный контракт
Генуэзский "Дженоа" ведет переговоры с узбекистанским нападающим "Ростова" Эльдором Шомуродовым, сообщает Metaratings.
По сведениям издания, итальянский клуб предложил футболисту зарплату 600-700 тысяч евро в год. Сумма трансфера форварда может составить около девять миллионов евро. Сделка может быть оформлена в ближайшие дни.
25-летний Шомуродов выступает за "Ростов" с 2017 года, провел за клуб 91 матч во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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