"Дженоа" претендует на хавбека "Милана"

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"Дженоа" претендует на хавбека "Милана"

"Дженоа" претендует на полузащитника "Милана" Андреа Бертолаччи, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, "грифоны" рассматривают вариант как с полноценным трансфером, так и с арендой 27-летнего футболиста.

Отметим, что Бертолаччи защищал цвета "Дженоа" с 2012 по 2015 год, после чего перебрался в "Милан", а в прошлом сезоне выступал за генуэзскую команду на правах аренды.

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