"Дженоа" приобретет форварда "Милана"

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"Дженоа" приобретет форварда "Милана"

Форвард "Милана" Джанлука Лападула, скорее всего, перейдет в "Дженоа", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, стороны согласовали условия сделки и футболист в ближайшие дни должен присоединиться к "грифонам".

В прошедшем сезоне Лападула сыграл 29 матчей, забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.

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