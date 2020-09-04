"Дженоа" продлила аренду голкипера "Ювентуса" Перина

Голкипер "Ювентуса" Маттиа Перин продолжит карьеру в "Дженоа". Стороны заключили новое арендное соглашение, рассчитанное до 2021 года.

О договоренности сообщила пресс-служба клуба 27-летний футболист перешел в "Дженоа" в январе 2020 года на правах аренды. Ранее он уже играл "грифонов" с 2010 по 2018 год.

В минувшем сезоне 26-летний Перин провел 21 матч в Серии А.

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