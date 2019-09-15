"Дженоа" проиграла в домашнем матче Серии А "Аталанте" (видео голов)

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"Дженоа" проиграла в домашнем матче Серии А "Аталанте" (видео голов)

"Дженоа" проиграла в домашнем матче Серии А "Аталанте"

В составе хозяев голом отметился экс-игрок "Зенита" Доменико Кришито.

"Аталанта" с 6 баллами занимает 6 место в турнирной таблице чемпионата Италии, у "Дженоа" 4 очка и 9 строчка.

"Дженоа" - "Аталанта" - 1:2 (0:0)

Голы: Муриэль, 64 (с пенальти) - 0:1, Кришито, 90+1 (с пенальти) - 1:1, Д.Сапата, 90+5 (1:2).

"Дженоа": Раду, К.Сапата, Кришито, Баррека (Анкерсен, 82), Гильоне (Пандев, 82), Ромеро, Шене, Радованович (Сапонара, 70), Лерагер, Пинамонти, Куаме.

"Аталанта": Голлини, Мазиелло, Хатебур, Толой, Джимсити, Гозенс, Пашалич (де Рон, 56), Фройлер, Гомес, Иличич (Муриэль, 60), Д.Сапата.

Видео голов:

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