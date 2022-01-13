"Дженоа" рассматривает двух кандидатов на замену Шевченко

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Бывший наставник "Ромы", "Марселя" и "Лиона" Руди Гарсия может возглавить "Дженоа", сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, приглашение француза - приоритет для "грифонов" в случае увольнения Андрея Шевченко с поста главного тренера.

Запасной вариант клуба из Генуи - экс-рулевой "Штутгарта", "Гамбурга", "Вольфсбурга", "Байера" и "Герты" Бруно Лаббадиа.

"Дженоа" занимает предпоследнее место в турнирной таблице Серии А.

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