"Дженоа" – "Сампдория" - 0:2 (обзор)

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"Дженоа" – "Сампдория" - 0:2 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 12-го тура итальянской Серии А между "Дженоа" и "Сампдорией".

Не пропустите: "Сампдория" в гостях обыграла "Дженоа". | http://soccernews.ru

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