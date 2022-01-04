"Дженоа" Шевченко близок к трансферу экс-форварда "Милана"

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"Дженоа" Шевченко близок к трансферу экс-форварда "Милана"

Фото: инстаграм Кшиштофа Пентека/Автор неизвестен

Польский нападающий берлинской "Герты" Кшиштоф Пентек близок к переходу в генуэзский "Дженоа", который тренирует украинец Андрей Шевченко, сообщает Sky Sport Italia.

По сведениям источника, итальянский клуб уже договорился об аренде футболиста с правом последующего выкупа. Впрочем, согласие на переход должен дать сам форвард.

Стоит отметить, что Пентек ранее уже играл в Серии А за "Милан" и "Дженоа".

В нынешнем сезоне 26-летний Пентек провел за "Герту" 10 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

Не пропустите: "Дженоа" совершил первый трансфер при Шевченко. | http://soccernews.ru
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