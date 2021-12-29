"Дженоа" Шевченко может подписать экс-хавбека сборной Франции
Фото: инстаграм Клемана Гренье/Автор неизвестен
Генуэзский "Дженоа", который возглавляет украинец Андрей Шевченко, проявляет интерес к французскому полузащитнику Клеману Гренье, сообщает Tuttomercatoweb.
По сведениям источника, итальянский клуб рассматривает вариант с подписанием футболиста в зимнее трансферное окно. Гренье последние полгода является свободным агентом, поэтому может достаться "грифонам" бесплатно.
Ранее 30-летний Гренье играл за "Лион", "Рому", "Генгам" и "Ренн". За сборную Франции сыграл пять матчей.
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