"Дженоа" Шевченко может подписать экс-хавбека сборной Франции

Фото: инстаграм Клемана Гренье/Автор неизвестен

Генуэзский "Дженоа", который возглавляет украинец Андрей Шевченко, проявляет интерес к французскому полузащитнику Клеману Гренье, сообщает Tuttomercatoweb.

По сведениям источника, итальянский клуб рассматривает вариант с подписанием футболиста в зимнее трансферное окно. Гренье последние полгода является свободным агентом, поэтому может достаться "грифонам" бесплатно.

Ранее 30-летний Гренье играл за "Лион", "Рому", "Генгам" и "Ренн". За сборную Франции сыграл пять матчей.

Не пропустите: Шевченко заразился коронавирусом. | http://soccernews.ru