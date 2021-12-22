"Дженоа" Шевченко отобрала очки у "Аталанты" Миранчука

Фото: инстаграм "Дженоа"/Автор неизвестен

В матче 19-го тура чемпионата Италии генуэзская "Дженоа" и бергамская "Аталанта" сыграли вничью со счетом 0:0.

"Дженоа", набрав 11 очков, осталась в зоне вылета, но поднялась на 18-е место в турнирной таблице. "Аталанта" с 38 очками осталась на четвертой позиции.

"Дженоа" – "Аталанта" - 0:0

"Дженоа": Сиригу, Камбьязо, Бираски, Бани, Васкес, Кришито (Гильоне, 68), Бадель, Стураро (Эрнани, 88), Портанова (Мелегони, 88), Дестро (Пандев, 72), Экубан.

"Аталанта": Спортьелло, Хатебур, Паломино, Гимшити, Демирал, Дзаппакоста, Фройлер (де Рон, 46), Малиновский (Иличич, 65), Копмейнерс (Пикколи, 84), Сапата (Муриэль, 45), Миранчук (Пашалич, 65).

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