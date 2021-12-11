"Дженоа" Шевченко проиграл "Сампдории" в Серии А
Фото: инстаграм "Дженоа"/Автор неизвестен
"Дженоа" под руководством Андрея Шевченко проиграло на своем "Сампдории" в матче 17-го тура Серии А.
"Дженоа" - "Сампдория" - 1:3
Голы: Габбьядини, 7 - 0:1, Капуто, 49 - 0:2, Габбьядини, 67 - 0:3, Дестро, 78 - 1:3.
"Дженоа" - Сиригу, Гильоне, Кришито, Масьелло (Васкес, 57), Ванхойсден (Каллон, 85), Камбьязо, Бадель, Стураро, Эрнани (Портанова, 73), Пандев, Экубан (Дестро, 57).
"Сампдория" - Аудеро, Берешиньски (Дрэгушин, 68), Йосида, Колли, Ауджелло, Кандрева (Аскильдсен, 90), Торсбю (Шабо, 76), Адриен Силва, Экдаль, Габбьядини (Верре, 68), Капуто.
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