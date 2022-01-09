"Дженоа" Шевченко проиграла в домашнем матче Серии А

Фото: инстаграм "Специи"/Автор неизвестен

В матче 21-го тура чемпионата Италии "Дженоа" на своем поле проиграла "Специи" со счетом 0:1.

Единственный гол на 14-й минуте забил Симоне Бастони.

"Специя", набрав 19 очков, поднялась на 16-е место в турнирной таблице Серии А. "Дженоа" с 12 очками осталась в зоне вылета на 19-й позиции.

"Дженоа" – "Специя" - 0:1 (0:1)

Гол: Бастони, 14 - 0:1

"Дженоа": Сиригу, Камбьязо (Пандев, 46), Бани (Хефти, 46), Эстигор, Васкес, Фарес, Бадель (Портанова, 80), Стураро, Мелегони (Ровелла, 46), Дестро, Экубан (Кайседо, 71).

"Специя": Проведель, Амьян, Николау, Эрлич, Бастони, Кивер, Реца, Маджоре (Коваленко, 85), Джаси, Манай (Нзола, 78), Верде (Феррер, 89).

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