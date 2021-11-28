"Дженоа" Шевченко сыграл вничью с "Удинезе" в Серии А

Теги дженоаудинезесерия аандрей шевченко

"Дженоа" Шевченко сыграл вничью с "Удинезе" в Серии АФото: инстаграм "Дженоа"/Автор неизвестен

"Дженоа" под руководством Андрея Шевченко сыграл вничью на выезде с "Удинезе" в 14-м туре Серии А.

"Удинезе" - "Дженоа" - 0:0

"Удинезе" - Сильвестри, Молина (Перес, 55), Нюйтинк (Самарджич, 46), Самир, Родриго Бекао, Удоджи, Арслан (Макенго, 56), Перейра (Пуссетто, 15), Уолас, Деулофеу (Саксесс, 85), Бету.

"Дженоа" - Сиригу, Сабелли (Гильоне, 58), Масьелло, Бираски, Васкес, Камбьязо, Бадель (Эрнани, 73), Стураро (Туре, 90), Ровелла, Экубан, Бьянки (Пандев, 73).

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