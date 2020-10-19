"Дженоа" Шомуродова не смогла победить "Верону" в Серии А

В матче 4-го тура чемпионата Италии "Верона" и "Дженоа" сыграли вничью счетом 0:0. В составе гостей дебютировал бывший нападающий "Ростова" Эльдор Шомуродов.

Благодаря ничьей "Верона" поднялась на седьмое место в турнирной таблице Серии А. "Дженоа" вышел на 11-ю позицию.

"Верона" Верона – "Дженоа" Генуя - 0:0

"Верона": Сильвестри, Чеккерини, Ловато, Алан Эмперор (Димарко, 67), Фараони, Тамез (Сальседо, 81), Лазович, Илич, Роналду Виейра, Колли (Дзакканьи, 81), Фавилли (Калинич, 60).

"Дженоа": Перин, Чиборра, Масьелло, Бани (Гольданига, 69), Гильоне, Бадель (Бехрами, 79), Ровелла (Эбонг, 79), Радованович, Сапата, Шомуродов (Скамакка, 63), Пандев (Париджини, 79).

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