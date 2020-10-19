"Дженоа" Шомуродова не смогла победить "Верону" в Серии А

Теги хеллас веронадженоа

"Дженоа" Шомуродова не смогла победить "Верону" в Серии А

В матче 4-го тура чемпионата Италии "Верона" и "Дженоа" сыграли вничью счетом 0:0. В составе гостей дебютировал бывший нападающий "Ростова" Эльдор Шомуродов

Благодаря ничьей "Верона" поднялась на седьмое место в турнирной таблице Серии А. "Дженоа" вышел на 11-ю позицию. 

"Верона" Верона – "Дженоа" Генуя - 0:0

"Верона": Сильвестри, Чеккерини, Ловато, Алан Эмперор (Димарко, 67), Фараони, Тамез (Сальседо, 81), Лазович, Илич, Роналду Виейра, Колли (Дзакканьи, 81), Фавилли (Калинич, 60).

"Дженоа": Перин, Чиборра, Масьелло, Бани (Гольданига, 69), Гильоне, Бадель (Бехрами, 79), Ровелла (Эбонг, 79), Радованович, Сапата, Шомуродов (Скамакка, 63), Пандев (Париджини, 79).

Не пропустите: "Милан" может приобрести одного из лидеров "Марселя". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Тренера "Спартака" жестоко избили в Москве

Тренера "Спартака" жестоко избили в Москве

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов