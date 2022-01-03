"Дженоа" совершил первый трансфер при Шевченко

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"Дженоа" совершил первый трансфер при Шевченко

Фото: сайт "Дженоа"/Автор неизвестен

Пресс-служба генуэзского "Дженоа" на официальном сайте объявила о переходе защитника "Янг Бойз" Сильвана Хефти.

Сумма трансфера составила пять миллионов евро. Футболист подписал с "грифонами" долгосрочный контракт. Переход Хефти стал для "Дженоа" первым после того, как команду возглавил украинский тренер Андрей Шевченко.

24-летний Хефти выступал за "Янг Бойз" с 2020 года. Всего он провел за клуб 72 матча, забил два мяча и отдал пять голевых передач. Ранее играл за "Санкт-Галлен". За молодежную сборную Швейцарии сыграл 10 матчей.

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