"Дженоа" сыграла вничью с "Сассуоло", "Удинезе" и "Фиорентина" также поделили очки (видео голов)

В рамках 22-го тура итальянской Серии А состоялись ещё два матча. "Дженоа" на своём поле расписала ничью с "Сассуоло" со счётом 1:1, с аналогичным результатом завершился и поединок между "Удинезе" и "Фиорентиной".

"Дженоа" – "Сассуоло" - 1:1

Голы: Джуричич, 28 - 0:1, Санабрия, 41 - 1:1.

"Дженоа": Раду, Ромеро, Кришито, Бираски, Зуканович, Лерагер, Радованович (Велозу, 76), Бесса (Педру Перейра, 79), Лазович, Санабрия (Пандев, 87), Куаме.

"Сассуоло": Консильи, Маньяни, Рожерио, Лирола, Пелузо, Сенси (Бурабия, 46), Локателли, Джуричич (Матри, 83), Данкан, Берарди, Эль-Бабакар (Бога, 70).

"Удинезе" – "Фиорентина" - 1:1

Голы: Ларсен, 56 - 1:0, Фернандеш, 65 - 1:1.

"Удинезе": Муссо, Нюйтинк, Трост-Эконг, Де Майо, Ларсен, Мандрагора, Д'Алессандро, де Пауль (Окака Чука, 74), Бехрами, Пуссетто (Лазанья, 84), Фофана.

"Фиорентина": Лафон, Бираги, Пеццелья, Лорини (Чеккерини, 83), Миленкович, Фернандеш, Верету, Миральяс (Симеоне, 46), Жерсон (Пьяца, 59), Кьеза, Муриэль.

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