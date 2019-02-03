"Дженоа" сыграла вничью с "Сассуоло", "Удинезе" и "Фиорентина" также поделили очки (видео голов)
В рамках 22-го тура итальянской Серии А состоялись ещё два матча. "Дженоа" на своём поле расписала ничью с "Сассуоло" со счётом 1:1, с аналогичным результатом завершился и поединок между "Удинезе" и "Фиорентиной".
"Дженоа" – "Сассуоло" - 1:1
Голы: Джуричич, 28 - 0:1, Санабрия, 41 - 1:1.
"Дженоа": Раду, Ромеро, Кришито, Бираски, Зуканович, Лерагер, Радованович (Велозу, 76), Бесса (Педру Перейра, 79), Лазович, Санабрия (Пандев, 87), Куаме.
"Сассуоло": Консильи, Маньяни, Рожерио, Лирола, Пелузо, Сенси (Бурабия, 46), Локателли, Джуричич (Матри, 83), Данкан, Берарди, Эль-Бабакар (Бога, 70).
"Удинезе" – "Фиорентина" - 1:1
Голы: Ларсен, 56 - 1:0, Фернандеш, 65 - 1:1.
"Удинезе": Муссо, Нюйтинк, Трост-Эконг, Де Майо, Ларсен, Мандрагора, Д'Алессандро, де Пауль (Окака Чука, 74), Бехрами, Пуссетто (Лазанья, 84), Фофана.
"Фиорентина": Лафон, Бираги, Пеццелья, Лорини (Чеккерини, 83), Миленкович, Фернандеш, Верету, Миральяс (Симеоне, 46), Жерсон (Пьяца, 59), Кьеза, Муриэль.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|22
|60
|2
|Наполи
|22
|51
|3
|Интер Милан
|21
|40
|4
|Милан
|21
|35
|5
|Рома
|21
|34
|6
|Сампдория
|22
|33
|7
|Аталанта
|21
|32
|8
|Лацио
|21
|32
|9
|Фиорентина
|22
|31
|10
|Торино
|22
|31
|11
|Сассуоло
|22
|30
|12
|Парма
|22
|29
|13
|Дженоа
|22
|24
|14
|СПАЛ
|22
|22
|15
|Кальяри
|21
|21
|16
|Удинезе
|22
|19
|17
|Эмполи
|22
|18
|18
|Болонья
|21
|14
|19
|Фрозиноне
|21
|13
|20
|Кьево
|22
|9