"Дженоа" - "Торино" - 1:2 (обзор)

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"Дженоа" - "Торино" - 1:2 (обзор)Смотрите видеообзор матча 38-го тура итальянской Серии А, в котором "Торино" одержал гостевую победу над "Дженоа".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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9 Торино 38 54
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11 Сассуоло 38 43
12 Дженоа 38 41
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15 Болонья 38 39
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