"Дженоа" уступил "Торино" в матче Серии А

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"Дженоа" уступил "Торино" в матче Серии А

В рамках 14-го тура итальянской Серии А "Дженоа" проиграл "Торино".

"Дженоа" - "Торино" 0:1

Гол: Бремер, 77 - 0:1

"Дженоа": Раду, Гильоне (Анкерсен, 46), Ромеро, Бираски, Паяч, Шене, Кассата, Агудело, Стураро (Гюмюш, 82), Пандев, Фавилли (Пинамонти, 66).

"Торино": Сиригу, де Сильвестри, Иццо, Бремер, Ансальди (Лаксальт, 69), Ринкон, Базелли (Мейте, 64), Верди (Эдера, 88), Лукич, Беренгер, Нкулу.

Удаление: Эдера (90).   

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