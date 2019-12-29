"Дженоа" уволил Мотту и назначил третьего главного тренера за сезон

Новым главным тренером "Дженоа" назначен Давиде Никола, сообщает официальный сайт генуэзского клуба.

Специалист подписал с клубом контракт до лета 2020 года. На посту главного тренера "грифонов" он сменил Тьяго Мотту, который отработал всего два месяца. Начинал сезон клуб под руководством Аурелио Андреацолли.

46-летний Никола ранее тренировал "Лумеццане", "Ливорно", "Бари", "Кротоне" и "Удинезе". В сезоне-2012/13 "Ливорно" под его руководством стал победителем плей-офф турнира за выход в Серию А.

После 17 туров "Дженоа" занимает 20-е место в турнирной таблице Серии А. От спасительного 17-го места клуб отстает на четыре очка.

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