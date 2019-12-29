"Дженоа" уволил Мотту и назначил третьего главного тренера за сезон
Новым главным тренером "Дженоа" назначен Давиде Никола, сообщает официальный сайт генуэзского клуба.
Специалист подписал с клубом контракт до лета 2020 года. На посту главного тренера "грифонов" он сменил Тьяго Мотту, который отработал всего два месяца. Начинал сезон клуб под руководством Аурелио Андреацолли.
46-летний Никола ранее тренировал "Лумеццане", "Ливорно", "Бари", "Кротоне" и "Удинезе". В сезоне-2012/13 "Ливорно" под его руководством стал победителем плей-офф турнира за выход в Серию А.
После 17 туров "Дженоа" занимает 20-е место в турнирной таблице Серии А. От спасительного 17-го места клуб отстает на четыре очка.
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|М
|О
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|17
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|2
|Ювентус
|17
|42
|3
|Лацио
|16
|36
|4
|Рома
|17
|35
|5
|Аталанта
|17
|31
|6
|Кальяри
|17
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|Парма
|17
|25
|8
|Наполи
|17
|24
|9
|Болонья
|17
|22
|10
|Торино
|17
|21
|11
|Милан
|17
|21
|12
|Хеллас Верона
|16
|19
|13
|Сассуоло
|17
|19
|14
|Удинезе
|17
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|15
|Фиорентина
|17
|17
|16
|Лечче
|17
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|17
|Сампдория
|17
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|18
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|СПАЛ
|17
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