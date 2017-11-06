"Дженоа" уволила главного тренера

"Дженоа" на своём официальном сайте объявила об увольнении главного тренера команды Ивана Юрича.

Руководство "грифонов" отправило в отставку хорватского специалиста в виду неудовлетворительных результатов на старте сезона.

Под руководством Юрича "Дженоа" набрала в 12 турах Серии А всего 6 очков. СМИ предполагают, что новым наставником генуэзцев станет Давиде Баллардини.

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