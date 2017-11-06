"Дженоа" уволила главного тренера

Теги дженоа

"Дженоа" уволила главного тренера

"Дженоа" на своём официальном сайте объявила об увольнении главного тренера команды Ивана Юрича.

Руководство "грифонов" отправило в отставку хорватского специалиста в виду неудовлетворительных результатов на старте сезона.

Под руководством Юрича "Дженоа" набрала в 12 турах Серии А всего 6 очков. СМИ предполагают, что новым наставником генуэзцев станет Давиде Баллардини.

Не пропустите: "Сампдория" в гостях обыграла "Дженоа". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Вот в чем будут играть на Чемпионате Мира ведущие сборные планеты

Вот в чем будут играть на Чемпионате Мира ведущие сборные планеты

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 12 32
2 Ювентус 12 31
3 Интер Милан 12 30
4 Лацио 11 28
5 Рома 11 27
6 Сампдория 11 23
7 Милан 12 19
8 Торино 12 17
9 Фиорентина 12 16
10 Аталанта 12 16
11 Кьево 12 16
12 Болонья 12 14
13 Удинезе 11 12
14 Кальяри 12 12
15 Кротоне 12 12
16 СПАЛ 12 9
17 Сассуоло 12 8
18 Дженоа 12 6
19 Хеллас Верона 12 6
20 Беневенто 12 0
Полная таблица

топ-5 тегов