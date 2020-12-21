"Дженоа" уволила главного тренера
Главный тренер "Дженоа" Роландо Маран покинул занимаемый пост, сообщает официальный сайт клуба.
"Грифоны" решили прекратить сотрудничество с 57-летним специалистом в связи с плохими результатами команды в Серии А.
По информации Goal.com, новым наставником "Дженоа" может стать Давиде Баллардини, который ранее уже трижды возглавлял генуэзцев.
Команда занимает 19-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 7 очков в 13 турах.
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