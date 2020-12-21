"Дженоа" уволила главного тренера

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"Дженоа" уволила главного тренера

Главный тренер "Дженоа" Роландо Маран покинул занимаемый пост, сообщает официальный сайт клуба.

"Грифоны" решили прекратить сотрудничество с 57-летним специалистом в связи с плохими результатами команды в Серии А.

По информации Goal.com, новым наставником "Дженоа" может стать Давиде Баллардини, который ранее уже трижды возглавлял генуэзцев.

Команда занимает 19-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 7 очков в 13 турах.

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