"Дженоа" уволила главного тренера

Главный тренер "Дженоа" Роландо Маран покинул занимаемый пост, сообщает официальный сайт клуба.

"Грифоны" решили прекратить сотрудничество с 57-летним специалистом в связи с плохими результатами команды в Серии А.

По информации Goal.com, новым наставником "Дженоа" может стать Давиде Баллардини, который ранее уже трижды возглавлял генуэзцев.

Команда занимает 19-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 7 очков в 13 турах.

Не пропустите все результаты 13-го тура Серии А. | http://soccernews.ru