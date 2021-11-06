"Дженоа" уволила главного тренера. Команду может возглавить Шевченко

Теги дженоаандрей шевченкодавиде баллардини

"Дженоа" уволила главного тренера. Команду может возглавить ШевченкоФото: твиттер "Дженоа"

"Дженоа" принял решение отправить в отставку наставника команды Давиде Балладрини.

57-летний итальянец возглавлял клуб с декабря 2020 года. После 12 туров "Дженоа" идет в Серии А на 15-м месте.

Отмечается, что "Дженоа" может возглавить Андрей Шевченко, который с 2016 по 2021 год тренировал сборную Украины.

Ранее сообщалось, что украинец заключит с клубом контракт по схеме "2+1" или на три года.

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