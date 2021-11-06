"Дженоа" уволила главного тренера. Команду может возглавить Шевченко
Фото: твиттер "Дженоа"
"Дженоа" принял решение отправить в отставку наставника команды Давиде Балладрини.
57-летний итальянец возглавлял клуб с декабря 2020 года. После 12 туров "Дженоа" идет в Серии А на 15-м месте.
Отмечается, что "Дженоа" может возглавить Андрей Шевченко, который с 2016 по 2021 год тренировал сборную Украины.
Ранее сообщалось, что украинец заключит с клубом контракт по схеме "2+1" или на три года.
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