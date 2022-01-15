"Дженоа" уволила Шевченко

Фото твиттер "Дженоа"

"Дженоа" на своём официальном сайте объявила об отставке главного тренера команды Андрея Шевченко.

Украинский специалист возглавлял "грифонов" чуть более двух месяцев - с 7 ноября.

Под его руководством команда одержала 1 победу, 3 раза сыграла вничью и потерпела 7 поражений.

По данным СМИ, увольнение Шевченко обойдётся клубу из Генуи в 20 миллионов евро.

Новым наставником "Дженоа" может стать Руди Гарсия или Бруно Лаббадиа.

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