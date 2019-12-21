"Дженоа" уволит главного тренера Мотту после поражения "Интеру"
"Дженоа" после очередного поражения "Интеру" (0:4) в матче 17-го тура Серии А готова уволить главного тренера Тиаго Мотту. Об этом сообщает Sky Sport Italia.
По данным источника, в скором времени президент клуба Энрико Прециози объявит о расставании с Моттой. Специалист возглавил клуб 22 октября после увольнения Аурелио Андреаццоли.
Его пост, вероятно, займет Диего Лопес, ранее работавший в "Кальяри", "Болонье", "Палермо" и "Пеньяроле". С ним уже проведены переговоры и достигнуто предварительное соглашение.
После 17 туров чемпионата Италии "Дженоа" занимает 19 место в таблице.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|17
|42
|2
|Ювентус
|17
|42
|3
|Лацио
|16
|36
|4
|Рома
|17
|35
|5
|Кальяри
|17
|29
|6
|Аталанта
|16
|28
|7
|Парма
|16
|24
|8
|Наполи
|16
|21
|9
|Торино
|16
|21
|10
|Милан
|16
|21
|11
|Сассуоло
|16
|19
|12
|Болонья
|16
|19
|13
|Хеллас Верона
|16
|19
|14
|Удинезе
|17
|18
|15
|Фиорентина
|17
|17
|16
|Лечче
|16
|15
|17
|Сампдория
|17
|15
|18
|Брешия
|16
|13
|19
|Дженоа
|17
|11
|20
|СПАЛ
|16
|9