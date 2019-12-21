"Дженоа" уволит главного тренера Мотту после поражения "Интеру"

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"Дженоа" уволит главного тренера Мотту после поражения "Интеру"

"Дженоа" после очередного поражения "Интеру" (0:4) в матче 17-го тура Серии А готова уволить главного тренера Тиаго Мотту. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По данным источника, в скором времени президент клуба Энрико Прециози объявит о расставании с Моттой. Специалист возглавил клуб 22 октября после увольнения Аурелио Андреаццоли.

Его пост, вероятно, займет Диего Лопес, ранее работавший в "Кальяри", "Болонье", "Палермо" и "Пеньяроле". С ним уже проведены переговоры и достигнуто предварительное соглашение.

После 17 туров чемпионата Италии "Дженоа" занимает 19 место в таблице.

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