"Дженоа" в дебютном матче Шевченко проиграл "Роме" Моуринью

Фото: твиттер "Ромы"

В рамках 13-го тура итальянской Серии А "Рома" переиграла "Дженоа".

Отметим, что это была первая игра "Дженоа" под руководством Андрея Шевченко.

Благодаря победе "Рома" вышла на пятое место. "Дженоа" остается в зоне вылета.

"Дженоа" - "Рома" 0:2

Гол: Афена-Гьян, 82 - 0:1, Афена-Гьян, 90 - 0:2

"Дженоа": Сиригу, Сабелли (Гильоне, 84), Масьелло, Бираски (Бьянки, 84), Васкес, Камбьязо, Бадель (Гальдамес, 90), Стураро (Букса, 90), Ровелла, Пандев (Эрнани, 63), Экубан.

"Рома": Руй Патрисиу, Карсдорп, Манчини, Кумбула (Смоллинг, 87), Рожер, Мхитарян, Верету, Пеллегрини (Бове, 90), Шомуродов (Афена-Гьян, 75), Абрахам, Эль-Шаарави.

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