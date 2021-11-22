"Дженоа" в дебютном матче Шевченко проиграл "Роме" Моуринью

1 Теги дженоарома

"Дженоа" в дебютном матче Шевченко проиграл "Роме" МоуриньюФото: твиттер "Ромы"

В рамках 13-го тура итальянской Серии А "Рома" переиграла "Дженоа".

Отметим, что это была первая игра "Дженоа" под руководством Андрея Шевченко.

Благодаря победе "Рома" вышла на пятое место. "Дженоа" остается в зоне вылета.

"Дженоа" - "Рома" 0:2

Гол: Афена-Гьян, 82 - 0:1, Афена-Гьян, 90 - 0:2

"Дженоа": Сиригу, Сабелли (Гильоне, 84), Масьелло, Бираски (Бьянки, 84), Васкес, Камбьязо, Бадель (Гальдамес, 90), Стураро (Букса, 90), Ровелла, Пандев (Эрнани, 63), Экубан.

"Рома": Руй Патрисиу, Карсдорп, Манчини, Кумбула (Смоллинг, 87), Рожер, Мхитарян, Верету, Пеллегрини (Бове, 90), Шомуродов (Афена-Гьян, 75), Абрахам, Эль-Шаарави.  

Читайте также: "Интер" нанес "Наполи" первое поражение в Серии А. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

sdfsd

Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.

Ответить

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 21 ноября

Главные новости дня: 21 ноября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов