"Дженоа" в гостях минимально обыграла "Верону"

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"Дженоа" в гостях минимально обыграла "Верону"

В рамках 15-го тура итальянской Серии А "Дженоа" на выезде одержала минимальную победу над "Вероной" благодаря голу Горана Пандева в конце первого тайма.

"Верона" – "Дженоа" - 0:1

Гол: Пандев, 45 - 0:1.

"Верона": Николас, Феррари, Караччоло, Супреан, Ромуло, Бюхель, Сукулини (Кин, 46), Валоти (Сукулини, 82), Бесса, Верде (Ли Сын У, 71), Черчи.

"Дженоа": Перин, Сполли, Зуканович, Рози, Иццо, Бертолаччи, Лаксальт (Бираски, 86), Таарабт, Ригони (Омеонга, 69), Велозу, Пандев (Лападула, 64).

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