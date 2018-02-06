"Дженоа" в гостях вырывает победу над "Лацио"

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"Дженоа" в гостях вырывает победу над "Лацио"

В рамках 23-го тура итальянской Серии А "Лацио" дома потерпел поражение от "Дженоа" со счётом 1:2.

"Лацио" – "Дженоа" - 1:2

Голы: Пандев, 55 - 0:1, Пароло, 59 - 1:1, Лаксальт, 90 - 1:2.

"Лацио": Стракоша, де Врей, Раду, Лукаку (Габаррон, 83), Касерес, Луис Альберто, Пароло, Лейва, Мурджиа (Нани, 70), Марушич (Фелипе Андерсон, 70), Иммобиле.

"Дженоа": Перин, Бираски, Россеттини, Зуканович, Педру Перейра (Лазович, 84), Ригони (Юри Медейруш, 65), Лаксальт, Хильемарк, Бертолаччи, Галабинов, Пандев (Бесса, 87).

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