"Дженоа" в первом матче под руководством Мотты одержала волевую победу над "Брешией"

В рамках девятого тура итальянской Серии А "Дженоа" на своём поле переиграла "Брешию" со счётом 3:1.

Гости забили первыми усилиями Сандро Тонали, однако во втором тайме "грифоны" ответили тремя голами - отличились Кевин Агудело, Кристиан Куаме и Горан Пандев.

Стоит отметить, что это первый матч для Тиаго Мотты в качестве главного тренера генуэзской команды.

"Дженоа" – "Брешия" - 3:1

Голы: Тонали, 34 - 0:1, Агудело, 66 - 1:1, Куаме, 75 - 2:1, Пандев, 79 - 3:1.

"Дженоа": Раду, Ромеро, Сапата, Гильоне, Анкерсен, Шене, Кассата, Лерагер (Пандев, 58), Радованович (Агудело, 46), Гюмюш (Куаме, 65), Пинамонти.

"Брешия": Йоронен, Чансельор (Гастальделло, 40), Чистана, Матею, Сабелли, Тонали, Ромуло, Бизоли, Шпалек (Матри, 80), Балотелли (Доннарумма, 72), Айе.

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