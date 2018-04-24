"Дженоа" – "Верона" - 3:1 (обзор)

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"Дженоа" – "Верона" - 3:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 34-го тура итальянской Серии А между "Дженоа" и "Вероной".

Не пропустите: "Дженоа" на своём поле разобралась с "Вероной". | http://soccernews.ru

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3 Рома 34 67
4 Лацио 34 67
5 Интер Милан 34 66
6 Аталанта 34 55
7 Милан 34 54
8 Сампдория 34 51
9 Фиорентина 34 51
10 Торино 34 47
11 Дженоа 34 41
12 Болонья 34 39
13 Сассуоло 34 37
14 Кальяри 34 33
15 Удинезе 34 33
16 Кьево 34 31
17 Кротоне 34 31
18 СПАЛ 34 29
19 Хеллас Верона 34 25
20 Беневенто 34 17
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