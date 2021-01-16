"Дженоа" включилась в борьбу за нападающего ЦСКА Гайча

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"Дженоа" включилась в борьбу за нападающего ЦСКА Гайча

"Дженоа" стала очередным претендентом на форварда московского ЦСКА Адольфо Гайча, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, "грифоны" могут подписать 21-летнего футболиста во время зимнего трансферного окна.

В текущем сезоне аргентинец сыграл за ЦСКА 18 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

Напомним, что прошлым летом армейцы купили Гайча за 8,5 миллиона евро, заключив с ним контракт до 2025 года.

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