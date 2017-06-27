"Дженоа" вновь попытается купить Кришито

"Дженоа" не теряет надежд подписать этим летом защитника "Зенита" Доменико Кришито, сообщает Football Italia.

Ранее 30-летний футболист заявил, что останется в питерском клубе, так как новый главный тренер "сине-бело-голубых" Роберто Манчини отводит ему важную роль в команде.

Однако "Дженоа" всё же намерена сделать ещё одну попытку приобретения Кришито.

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