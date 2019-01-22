"Дженоа" выдвинула "Милану" новое условие по трансферу Пентека

"Дженоа" выдвинула "Милану" новое условие по трансферу своего нападающего Кшиштофа Пентека, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, генуэзский клуб хочет, чтобы "россонери" включили в сделку полузащитника Хосе Маури.

Ранее стороны договорились, что "Милан" заплатит за Пентека 35 миллионов евро и отдаст Алена Халиловича, однако "Дженоа" 22-летний хорват оказался не нужен.

Ожидается, что в ближайшее время клубы согласуют последние детали трансфера, после чего объявят о нём официально.

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