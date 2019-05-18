"Дженоа" благодаря Кришито вырвала ничью в матче с "Кальяри"

В рамках 37-го тура итальянской Серии А "Кальяри" на выезде упустил победу над "Дженоа".

Гости вышли вперёд на 40-й минуте благодаря голу Леонардо Паволетти, однако "грифоны" сумели уйти от поражения усилиями экс-игрока "Зенита" Доменико Кришито, который в концовке встречи реализовал пенальти.

"Дженоа" – "Кальяри" - 1:1

Голы: Паволетти, 40 - 0:1, Кришито, 89 (пенальти) - 1:1.

"Дженоа": Раду, Кришито, Зуканович, Бираски (Пеццелла, 82), Педру Перейра (Куаме, 46), Радованович, Велозу, Бесса, Гюнтер, Пандев, Лападула (Санабрия, 74).

"Кальяри": Краньо, Клаван, Срна, Пеллегрини, Каччаторе (Романья, 76), Ионицэ, Брадарич, Барелла, Пизакане, Черри (Бирса, 80), Паволетти (Жоао Педро, 66).

Удаление: Пеццелла (90).

"Дженоа" осталась на 17-м месте в турнирной таблице первенства, а "Кальяри" поднялся на 12-ю строчку.

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