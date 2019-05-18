"Дженоа" благодаря Кришито вырвала ничью в матче с "Кальяри"

Теги дженоакальяри

"Дженоа" благодаря Кришито вырвала ничью в матче с "Кальяри"

В рамках 37-го тура итальянской Серии А "Кальяри" на выезде упустил победу над "Дженоа".

Гости вышли вперёд на 40-й минуте благодаря голу Леонардо Паволетти, однако "грифоны" сумели уйти от поражения усилиями экс-игрока "Зенита" Доменико Кришито, который в концовке встречи реализовал пенальти.

"Дженоа" – "Кальяри" - 1:1

Голы: Паволетти, 40 - 0:1, Кришито, 89 (пенальти) - 1:1.

"Дженоа": Раду, Кришито, Зуканович, Бираски (Пеццелла, 82), Педру Перейра (Куаме, 46), Радованович, Велозу, Бесса, Гюнтер, Пандев, Лападула (Санабрия, 74).

"Кальяри": Краньо, Клаван, Срна, Пеллегрини, Каччаторе (Романья, 76), Ионицэ, Брадарич, Барелла, Пизакане, Черри (Бирса, 80), Паволетти (Жоао Педро, 66).

Удаление: Пеццелла (90).

"Дженоа" осталась на 17-м месте в турнирной таблице первенства, а "Кальяри" поднялся на 12-ю строчку. 

Не пропустите: "Удинезе" переиграл СПАЛ и оторвался от зоны вылета. | http://soccernews.ru
��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Манчестер Сити" - первый клуб в истории, выигравший внутренний английский требл

"Манчестер Сити" - первый клуб в истории, выигравший внутренний английский требл

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 36 89
2 Наполи Наполи 36 76
3 Интер Милан Интер Милан 36 66
4 Аталанта Аталанта 36 65
5 Милан Милан 36 62
6 Рома Рома 36 62
7 Торино Торино 36 60
8 Лацио Лацио 36 58
9 Сампдория Сампдория 36 49
10 Сассуоло Сассуоло 36 42
11 СПАЛ СПАЛ 37 42
12 Кальяри Кальяри 36 40
13 Болонья Болонья 36 40
14 Фиорентина Фиорентина 36 40
15 Удинезе Удинезе 37 40
16 Парма Парма 36 38
17 Дженоа Дженоа 36 36
18 Эмполи Эмполи 36 35
19 Фрозиноне Фрозиноне 36 24
20 Кьево Кьево 36 15
Полная таблица

топ-5 тегов