"Дженоа" - "Ювентус" - 2:0 (видеообзор)

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"Дженоа" - "Ювентус" - 2:0 (видеообзор)

Предлагаем Вашему вниманию видеообзор матча 28-го тура чемпионата Италии, в котором "Дженоа" обыграл "Ювентус" со счетом 2:0.

Видео: "Дженоа" - "Ювентус" - 2:0

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