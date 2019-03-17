"Дженоа" - "Ювентус": видеотрансляция матча с участием лидера Серии А
17 марта состоится матч 28-го тура чемпионата Италии, в котором сыграют "Дженоа" и "Ювентус". Матч состоится в Генуе на стадионе "Луиджи Феррарис".
Смотрите на Soccernews.ru видеотрансляцию матча "Дженоа" - "Ювентус".
Начало встречи в 14:30 мск.
После 27 туров "Ювентус" лидирует в турнирной таблице Серии А, набрав 75 очков. "Дженоа" находится на 13-й позиции, имея в активе 30 очков.
Букмекеры считают фаворитом гостей. На победу "Ювентуса" можно поставить с коэффициентом 1,60. Ничья оценивается, как 3,75. На успех "Дженоа" предлагается коэффициент 6,00.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|27
|75
|2
|Наполи
|27
|57
|3
|Милан
|27
|51
|4
|Интер Милан
|27
|50
|5
|Рома
|28
|47
|6
|Аталанта
|27
|44
|7
|Торино
|28
|44
|8
|Лацио
|26
|42
|9
|Сампдория
|28
|42
|10
|Фиорентина
|28
|37
|11
|Парма
|27
|33
|12
|Сассуоло
|28
|32
|13
|Дженоа
|27
|30
|14
|Кальяри
|28
|30
|15
|СПАЛ
|28
|26
|16
|Удинезе
|26
|25
|17
|Болонья
|28
|24
|18
|Эмполи
|27
|22
|19
|Фрозиноне
|27
|17
|20
|Кьево
|27
|10