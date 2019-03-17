"Дженоа" - "Ювентус": видеотрансляция матча с участием лидера Серии А

17 марта состоится матч 28-го тура чемпионата Италии, в котором сыграют "Дженоа" и "Ювентус". Матч состоится в Генуе на стадионе "Луиджи Феррарис".

Смотрите на Soccernews.ru видеотрансляцию матча "Дженоа" - "Ювентус".

Начало встречи в 14:30 мск.

После 27 туров "Ювентус" лидирует в турнирной таблице Серии А, набрав 75 очков. "Дженоа" находится на 13-й позиции, имея в активе 30 очков.

Букмекеры считают фаворитом гостей. На победу "Ювентуса" можно поставить с коэффициентом 1,60. Ничья оценивается, как 3,75. На успех "Дженоа" предлагается коэффициент 6,00.

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