"Дженоа" заменит Пентека воспитанником "Барселоны"
"Дженоа" определилась с заменой для нападающего Кшиштофа Пентека, который накануне стал игроком "Милана".
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, генуэзский клуб рассчитывает подписать форварда "Бетиса" Антонио Санабрию.
По информации источника, "грифоны" планируют арендовать 22-летнего парагвайца до лета 2020 года с правом выкупа за 20 миллионов евро.
Ожидается, что официально о сделке будет объявлено в пятницу, 25 января.
Стоит отметить, что Санабрия является воспитанником "Барселоны". Ранее он выступал за такие итальянские клубы, как "Рома" и "Сассуоло".
Не пропустите: Счастливый билет для сбитого летчика: зачем "Барселоне" понадобился Кевин-Принс Боатенг? | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Защитник "Ювентуса" получил выгодное предложение из Катара
-
"Зенит" включился в борьбу за трансферную цель ПСЖ и "Челси"
-
"Эвертон" сорвал трансферные планы ПСЖ
-
Рейнгольд дал совет "Спартаку"
-
Вальверде прокомментировал поражение от "Севильи"
-
"Ювентус" опубликовал финансовые детали трансфера Игуаина в "Челси"
-
ПСЖ озвучил диагноз Неймара
-
"Дженоа" заменит Пентека воспитанником "Барселоны"
-
Ивелин Попов стал игроком "Ростова"
-
Главные новости дня: 23 января
-
Бен Йеддер посвятил гол "Барселоне" пропавшему футболисту
-
Экс-игрок "Спартака" помог "Севилье" обыграть "Барселону" в матче 1/4 Кубка Испании
-
2
Счастливый билет для сбитого летчика: зачем "Барселоне" понадобился Кевин-Принс Боатенг?
-
Вератти пропустит не меньше трех недель из-за травмы
-
ПСЖ обыграл "Страсбург" и прошел в 1/8 финала Кубка Франции
-
Неймар покинул матч со "Стасбуром" из-за травмы и заплакал
-
"Манчестер Сити" обыграл "Бертон" и прошел в финал Кубка лиги
-
"Спартак" поздравил Зе Луиша с 28-летием
-
Всегда хотел играть в АПЛ: Игуаин прокомментировал переход в "Челси"
-
Официально: "Милан" объявил о подписании нападающего Пёнтека
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|20
|46
|2
|Атлетико Мадрид
|20
|41
|3
|Реал Мадрид
|20
|36
|4
|Севилья
|20
|33
|5
|Алавес
|20
|32
|6
|Хетафе
|20
|31
|7
|Бетис
|20
|29
|8
|Реал Сосьедад
|20
|26
|9
|Валенсия
|20
|26
|10
|Леванте
|20
|26
|11
|Эйбар
|20
|25
|12
|Жирона
|20
|24
|13
|Эспаньол
|20
|24
|14
|Атлетик Бильбао
|20
|23
|15
|Леганес
|20
|22
|16
|Реал Вальядолид
|20
|22
|17
|Сельта Виго
|20
|21
|18
|Райо Вальекано
|20
|20
|19
|Вильярреал
|20
|18
|20
|Уэска
|20
|11