"Дженоа" заменит Пентека воспитанником "Барселоны"

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"Дженоа" заменит Пентека воспитанником "Барселоны"

"Дженоа" определилась с заменой для нападающего Кшиштофа Пентека, который накануне стал игроком "Милана".

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, генуэзский клуб рассчитывает подписать форварда "Бетиса" Антонио Санабрию.

По информации источника, "грифоны" планируют арендовать 22-летнего парагвайца до лета 2020 года с правом выкупа за 20 миллионов евро.

Ожидается, что официально о сделке будет объявлено в пятницу, 25 января.

Стоит отметить, что Санабрия является воспитанником "Барселоны". Ранее он выступал за такие итальянские клубы, как "Рома" и "Сассуоло".

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