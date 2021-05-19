Джерардо Сеоане возглавил "Байер"
Фото: твиттер "Байера"/Автор неизвестен
Главный тренер "Янг Бойз" Джерардо Сеоане в следующем сезоне будет тренировать команду из немецкой Бундеслиги.
Швейцарец подписал контракт с "Байером" до лета 2024 года.
С "Янг "Бойз" Сеоане стал двукратным чемпионом Швейцарии.
Напомним, что на данный момент "Байер" возглавляет Ханнес Вольф, который сменил на этом посту Петера Боса в марте этого года.
В этом сезоне Бундеслиги "Байер" занял 6-е место.
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|Команда
|М
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|2
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|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20