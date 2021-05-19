Джерардо Сеоане возглавил "Байер"

Фото: твиттер "Байера"/Автор неизвестен

Главный тренер "Янг Бойз" Джерардо Сеоане в следующем сезоне будет тренировать команду из немецкой Бундеслиги.

Швейцарец подписал контракт с "Байером" до лета 2024 года.

С "Янг "Бойз" Сеоане стал двукратным чемпионом Швейцарии.

Напомним, что на данный момент "Байер" возглавляет Ханнес Вольф, который сменил на этом посту Петера Боса в марте этого года.

В этом сезоне Бундеслиги "Байер" занял 6-е место.

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